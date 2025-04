صحافي إسرائيلي يحذف مقابلة زعم فيها جندي أن مسلحين فلسطينيين علقوا أطفالا على حبل في مستوطنات غزة- (فيديو)

تل أبيب: حذف الصحافي الإسرائيلي إيشاي كوهين مقابلة نشرها وتضمنت مزاعم تدعي أن “مسلحين فلسطينيين علقوا الرضع والأطفال على حبل، في مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة”، يوم 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

🚨An IDF officer claimed he saw a “row of murdered [Israeli] babies hung on a laundry line” on Oct 7.

The interviewer, Yishai Cohen, now says the story is FAKE & deleted it.

He adds that it was the IDF Spokesperson who tricked him into doing it!

