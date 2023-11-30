صحافي إسرائيلي يحذف مقابلة زعم فيها جندي أن مسلحين فلسطينيين علقوا أطفالا على حبل في مستوطنات غزة- (فيديو)

تل أبيب: حذف الصحافي الإسرائيلي إيشاي كوهين مقابلة نشرها وتضمنت مزاعم تدعي أن “مسلحين فلسطينيين علقوا الرضع والأطفال على حبل، في مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة”، يوم 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

🚨An IDF officer claimed he saw a “row of murdered [Israeli] babies hung on a laundry line” on Oct 7. The interviewer, Yishai Cohen, now says the story is FAKE & deleted it. He adds that it was the IDF Spokesperson who tricked him into doing it! This should NOT pass unnoticed! pic.twitter.com/F9TcPAMnE9 — Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) November 29, 2023

وقال كوهين، في تدوينات عبر منصة “إكس”، الأربعاء، إن الشخص الذي أدلى بهذه المزاعم، وظهر في شريط الفيديو “من الجيش الإسرائيلي”.

وأضاف كوهين، الذي لم يوضح في أي قناة يعمل، “عرض عليّ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي (لم يسمه) إجراء المقابلة، ولم أكن أعرف الشخص الذي تمت مقابلته من قبل”.

وأضاف “كان ممثل مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حاضرا أثناء التصوير، ووافق على البث، وفي لقطات أخرى، عندما كانت هناك تعليقات، طلبوا تحريرها أو تجنبها”، دون مزيد من التفاصيل.

وتابع: “بعد نشر الإعلان الترويجي، كانت هناك شكاوى، لذا قمت بحذفه على الفور خلال دقائق، وحتى هذا الصباح (الخميس)، امتنع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن الادعاء بأن هذه قصة كاذبة”.

وزعم كوهين أن “الشخص الذي تمت مقابلته يُصر على أن القصة دقيقة، بل وكان هناك شاهد آخر على ذلك”.

3\ Another tweet from the interviewer admitting “I was wrong” for thinking the army officer was a reliable source that wouldn’t lie! pic.twitter.com/vhHx5Stt6N — Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) November 29, 2023

من جانبها، قالت الإسرائيلية شاني، عبر منصة “إكس”، تعقيبا على ما فعله كوهين، “بالأمس نشر يشاي كوهين، مقابلة مرعبة مع ضابط وصف شيئا صادما، لا يتطابق تماما مع المعطيات على الأرض”.

وأضافت: “في النهاية قام يشاي (كوهين) بحذف الفيديو، ولكن في الوقت الحالي قام حساب مشهور بتحميل الفيديو، وفي غضون 8 ساعات شاهده مئات الآلاف”.

وتساءلت شاني “كيف يمكنك تحميل مثل هذا الفيديو عبر الإنترنت دون التأكد بنسبة 100 بالمئة (من صحته)؟ هذا تصرف غير مسؤول”.

כמו שהדגשתי אתמול. את הריאיון הציעו לי בדובר צה”ל. לא הכרתי את המרואיין לפני. נציג של דו”צ נכח בכל הצילום ואישר את השידור (בצילומים אחרים, כשהיו הערות, ביקשו לערוך או להימנע).

אחרי פרסום הפרומו, עלו טענות ולכן מחקתי מיד בתוך דקות.

ועדיין, גם הבוקר, דובר צה”ל נמנע מלטעון שמדובר… https://t.co/Ffs8KSbWzV — ישי כהן (@ishaycoen) November 29, 2023

ولم تتمكن إسرائيل حتى مساء الخميس، من إثبات اتهامات نشرتها عن قتل مسلحين فلسطينيين أطفالا ورُضعا إسرائيليين، في مستوطنات غلاف قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي.

وبعد نحو أسبوع من اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اعتذرت مراسلة شبكة “سي إن إن” الأمريكية سارة سيدنر عن دفاعها على الهواء مباشرة، عن مزاعم إسرائيل بشأن مقتل أطفال خلال هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.

وآنذاك، قالت في تدوينة على منصة “إكس”، “أمس، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تأكد من قيام حماس بقطع رؤوس الأطفال والرضع بينما كنا على الهواء مباشرة. واليوم تقول الحكومة الإسرائيلية اليوم إنها لا تستطيع تأكيد قطع رؤوس الأطفال. كان يجب أن أكون أكثر حذرا في كلامي. أعتذر”.

وفي 7 أكتوبر، شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)