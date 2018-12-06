صحافي تركي مقيم في ألمانيا ينتقد السلطات التركية بعد صدور مذكرة لتوقيفه

إسطنبول: انتقد الصحافي التركي المعارض جان دوندار، الذي يعيش في منفى اختياري في ألمانيا، اليوم الخميس السلطات التركية، وذلك بعدما أصدرت محكمة في مدينة إسطنبول أمس مذكرة لتوقيفه بتهمة المشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2013 .

وكتب على حسابه على موقع تويتر :”يجري توقيف من كانوا في طليعة (احتجاجات متنزه) جيزي بناء على مزاعم سخيفة”.

وكانت وكالة “الأناضول” ذكرت أن محكمة في إسطنبول أصدرت أمرا لتوقيف دوندار، متهمة إياه بالعمل مع متآمرين محليين وخارجيين “للتحريض على الفوضى” وتشجيع “الإرهابيين” خلال احتجاجات عام 2013 .

ونفى دوندار صحة الاتهامات الموجهة ضده، ووصفها بأنها “تهديد وافتراء”. وأكد أنه فخور بدعمه لاحتجاجات جيزي “السلمية”.

كان دوندار، وهو رئيس التحرير السابق لصحيفة “جمهوريت” العلمانية المنتقدة للحكومة، قد فر إلى ألمانيا عام 2016 بعدما أدين بإفشاء أسرار الدولة بشأن شحنات أسلحة تركية للمسلحين في سوريا. ويواجه إعادة المحاكمة غيابيا.

كانت احتجاجات جيزي قد بدأت كحركة سلمية مدافعة عن البيئة، إلا أنها سرعات ما تحولت إلى احتجاجات انتشرت في أنحاء البلاد ضد حكومة رئيس الوزراء حينذاك الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. وكانت الاحتجاجات قد شهدت سقوط العديد من القتلى. (د ب أ)