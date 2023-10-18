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صحافي تونسي يستقيل من “بي بي سي” بسبب تغطيتها “غير المهنية” لأحداث غزة- (تدوينات)

منذ 27 دقيقة

بسام بونني- من حسابه على فيسبوك

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تونس- “القدس العربي”:

أعلن مراسل هيئة الإذاعة البريطانية في تونس، بسام بونني، استقالته منها بسبب تغطيتها “غير المهنية” للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكتب على صفحته في موقع فيسبوك “تقدمت صباح اليوم باستقالتي من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لما يحتّمه عليّ الضمير المهني”.

وأشاد عدد كبير من الإعلاميين بقرار بونني، مطالبين الإعلاميين العرب العاملين في وسائل الإعلام الغربية بالاقتداء به.



وقبل أيام، اعترفت بي بي سي بأنها ضللت الجمهور بشأن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في المملكة المتحدة، وذلك بعد أن وصف أحد مذيعيها المشاركين في المسيرات الداعمة لفلسطين بأنهم يدعمون حركة حماس.

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