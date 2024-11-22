صحافي فرنسي رفع علم فلسطين تضامناً مع غزة خلال مباراة فريق بلاده مع إسرائيل رغم الحظر

باريس: قال الصحفي الفرنسي إيمانويل هوارو إنه رفع العلم الفلسطيني في مباراة كرة القدم بين منتخب بلاده ونظيره الإسرائيلي رغم قرار الحظر، تعبيراً عن تضامنه مع قطاع غزة، الذي يتعرّض لإبادة جماعية تشنّها تل أبيب منذ أكثر من عام، “بدعم عسكري من باريس”، وفق قوله.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها “الأناضول” مع هوارو، بينما تشهد كبرى العواصم والمدن الأوروبية مظاهرات حاشدة للمطالبة بوقف الإبادة الإسرائيلية في غزة، ورفع الحصار، ومساءلة قادة تل أبيب في المحاكم الدولية.

وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أقيمت مباراة بين منتخبي فرنسا وإسرائيل في ملعب “ستاد دو فرانس” بضاحية سان دوني بباريس، حظرت خلالها سلطات البلاد رفع العلم الفلسطيني، وحضرها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكانت التذاكر المباعة لحضور المباراة “الأقل مبيعاً” لمباراة لعبها المنتخب الفرنسي لكرة القدم على الملعب نفسه في البطولة، إذ بيعت 20 ألف تذكرة فقط في ملعب يتسع لـ 80 ألف متفرج.

الصحفي الفرنسي إيمانويل هوارو يتحدى قرار منع رفع العلم الفلسطيني في “إستاد دو فرانس” ويكتب على صفحته “الحرية لفلسطين”@EmmanuelHoarau_ pic.twitter.com/DAV1fLAoj0 — قناة راجعين Rajeen TV (@rajeentv) November 16, 2024

وتكراراً لأحداث الشغب التي افتعلوها في أمستردام، انتشرت سريعاً صور مشجعين إسرائيليين على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يضربون نظراءهم الفرنسيين في الدقائق الأولى من المباراة.

فرنسا تدعم إسرائيل عسكرياً

هوارو (20 عاماً)، وهو صحفي وطالب جامعي، رفع العلم الفلسطيني في المدرجات، رغم قرار الحظر، وشارك صورة له عبر منصة “إكس”، مع عبارة “فلسطين حرة”.

وكتب مع صورته: “لا يمكن لأي إجراءات مقيدة للحرية أن تجعلنا ننسى الإبادة الجماعية المستمرة في غزة”، وأرفق المنشور بوسم يشير إلى حساب وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو الذي أصر على إقامة المباراة في فرنسا.

وبشأن هذا التحدي الذي أقدم عليه الصحفي الفرنسي الشاب، قال هوارو: “رفعت العلم الفلسطيني لأن غزة تتعرض للقصف (الإسرائيلي) منذ أكثر من عام، والمجتمع الدولي لم يصدر أي رد فعل”.

وفي ما يتعلق بموقف بلاده، أضاف: “فرنسا صامتة، وهي القوة السادسة في العالم، وواحدة من كبار بائعي الأسلحة لإسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة”.

وتابع: “بصفتي مواطناً فرنسياً، وفرداً في دولة حقوق الإنسان، لا يمكن استمرار الصمت ونحن نرى آلاف النساء والأطفال والمدنيين يتعرّضون للقصف كل يوم في غزة منذ أكثر من عام”.

ردود فعل الأمن والجمهور

وعن ردود فعل الأمن الفرنسي والجمهور إثر رفعه علم فلسطين، أشار الصحفي الفرنسي إلى أنه لم يشاهده سوى الشخص الذي التقط صورته، بالإضافة إلى الجالسين بجانبه، حيث شاهدوه وهو يخرج العلم الفلسطيني خلال المباراة.

وأكد هوارو أن أحد حراس الأمن في الملعب رأى الصورة التي انتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، فأخرجه في الدقيقة الـ65 من وقت المباراة من الملعب.

وعن تبعات تلك الخطوة، أوضح أنه لم يواجه حتى الآن أي مشاكل قانونية بسبب رفعه العلم، إلا أنه تعرّض لبعض التهديدات من مشجعين إسرائيليين على وسائل التواصل الاجتماعي.

إشادة من غزة

في المقابل، قال هوارو إنه تلقّى “رسائل إيجابية من المجتمع الدولي، لا سيّما من الأرجنتين والنرويج وأسكتلندا والعراق وماليزيا”.

وأكمل: “إلا أن أفضلها على نفسي كانت تلك الرسائل التي وصلتني من غزة.. لقد أثلج قلبي فلسطينيو غزة لرؤيتهم صورتي في الملعب”.

واعتبر أن “منع رفع العلم الفلسطيني في الملعب، وهو مكان عام، يعني حظر حرية الرأي والتعبير”.

🚨🇫🇷🇵🇸 Il s’agit d’Emmanuel Hoarau, journaliste et étudiant : « Pas une seule mesure de restriction de la liberté d’expression ne peut faire oublier le massacre de civils en cours à Gaza, Bruno Retailleau. Même au Stade de France, Free Palestine ! », déclare-t-il sur X. https://t.co/zUpOpOeHDL — AlertesInfos (@AlertesInfos) November 14, 2024

ويتساءل: “لماذا تمنع الجماهير من قول فلسطين حرة في المباراة أمام إسرائيل، بينما يكون للطرف الآخر الحق في التعبير في محطات الطرق والشوارع؟”.

مشيراً إلى واقع الحريات في بلاده تجاه القضية الفلسطينية، أفاد أنه رفع العلم الفلسطيني خلال المباراة لإظهار أن الحكومة في فرنسا تهدد حرية التعبير والضمير.

وشدد على أن حرية التعبير كانت مهمة لجميع الشعب الفرنسي منذ إعلان حقوق الإنسان الذي صدر في البلاد عام 1789.

أعمال شغب إسرائيلية في أمستردام

وجاءت الإجراءات الفرنسية المشددة خلال المباراة، على خلفية أعمال شغب افتعلتها جماهير فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي في العاصمة الهولندية، بعد مباراة جمعته مع أياكس أمستردام، أعقبها هتافات عنصرية أطلقها مشجعو الفريق الإسرائيلي مسّت العرب والمسلمين، وتخلّلها إحراق للعلم الفلسطيني واعتداءات على سائقي سيارات الأجرة من أصول مغربية.

شعوب العالم مع غزة

وفي ما يتعلق بردود الفعل جراء الإبادة الإسرائيلية، أكد هوارو أن “شعوب العالم مع غزة، وكذلك بعض الحكومات، لكنها لا تستطيع التعبير عن رأيها لأنها تحت تأثير دول أقوى منها”.

وفي هذا الصدد، شدّد على أن الدول الغربية “ستضطر إلى اتخاذ إجراءات بشأن غزة إذا استنفر الشعب في فرنسا والولايات المتحدة، أو أي مكان آخر”.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)