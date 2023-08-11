صحافي فرنسي مختص في الساحل: باريس أخطأت كثيراً في تصوّرها لما يحدث في هذه المنطقة

باريس- “القدس العربي”:

في مقابلة مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، اعتبر الصحافي المختص في منطقة الساحل، ومؤلف كتاب Mirage sahélien (السراب الساحلي)، ريمي كارايول، أن فرنسا أخطأت كثيراً في السنوات الأخيرة في تصورها لما يحدث في منطقة الساحل، سواء على المستوى السياسي أو فيما يتعلق بطبيعة الجماعات الجهادية؛ معتبراً أنه إذا كان اليوم يتم الحديث عن ”الشعور المناهض للفرنسيين” في مالي أو بوركينا فاسو أو النيجر، فهذا يرجع أساسًا إلى عوامل قديمة […] فروسيا تصب الزيت على نار مشتعلة أصلاً منذ فترة طويلة، إذ إن الرفض الذي تواجهه فرنسا حالياً في هذه البلدان له أسباب تاريخية: استعمار وإنهاء استعمار يطبعه التدخل.

وأضاف الصحافي الفرنسي المختص في منطقة الساحل القول إنه توجد في الجيش الفرنسي وخاصة بين الضباط ذاكرة قوية عن الحلقات ”المجيدة” للجيش الفرنسي، والتي تعود جزئياً إلى الحقبة الاستعمارية. غالبًا ما تنتقل هذه الرؤية من الأب إلى الابن بين الضباط. إنه نوع من البرمجيات، وطريقة في التفكير والعمل كانت ملحوظة منذ بدء عملية ”سرفال” في مالي عام 2013، ثم خلال عملية ”برخان“ من عام 2014، خاصة وأن عملية سرفال وصلت بسرعة كبيرة إلى أهدافها، الأمر الذي عزز يقين الجنود بمعرفتهم الجيدة لتضاريس الساحل. فيما عدا ذلك، بعد سرفال، بقي الجنود الفرنسيون في مالي لعدة سنوات، وأصبحت القضايا المحلية التي تطورت غير مفهومة لهم.

ويوضح ريمي كارايول قائلا: “من بين ضباط الصف الذين تمكنت من مقابلتهم، كان لدى العديد منهم انطباع بأنهم ضائعون في هذه البيئة، وأنهم لا يفهمون شيئًا. لسنوات في مالي، كان من الممكن إيجاد خيار التفاوض والحوار، لكن فرنسا رفضته، جزئيًا بسبب الحيرة التي وجدت نفسها فيها”.

وتابع الصحافي الفرنسي المختص في منطقة الساحل القول إنه لا يعتقد أن فرنسا تعلمت دروسًا من إخفاقات سياستها في منطقة الساحل، مشيرا في هذا الصدد إلى تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخير عندما خرجت مظاهرات أمام السفارة الفرنسية في نيامي، قائلاً إن فرنسا سترد – ضمنيًا: بما في ذلك بالقوة إذا لزم الأمر – وهو ما كان سيئًا للغاية في النيجر. كما أن هناك إحجامًا بين المسؤولين الفرنسيين عن الاعتراف بفشل عملية بَرْخان العسكرية. فطالما استمرت فرنسا في إنكار ورفض قبول أخطائها، فمن الصعب أن تكون واضحة بشأن ما يحدث في الوقت الحاضر وما سيحدث في المستقبل، وستستمر علاقتها مع دول المنطقة في التدهور، وفق الصحافي الفرنسي المختص في منطقة الساحل.

ريمي كارايول، استبعد أن يكون هناك تدخل عسكري في النيجر، حيث ستكون العواقب السلبية عديدة. ويمكن أن تشمل هذه الحرب مدنيين، بالنظر إلى أن المجلس العسكري في نيامي يبدو أنه يتمتع بدعم جزء من السكان، مما يجعل عملية مسلحة محتملة حساسة لقوات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. علاوة على ذلك، مع استمرار احتجاز الرئيس محمد بازوم من قبل الانقلابيين، هناك خطر أن يعاني هو وعائلته من العواقب.

وأوضح الصحافي الفرنسي أن منطقة الساحل مشتعلة بالفعل، حيث يخضع جزء كامل من مالي وبوركينا والنيجر بالفعل للحرب التي تشنها الحركات الجهادية وميليشيات الدفاع عن النفس والجيوش الوطنية. لكن الخطر من تدخل الإيكواس في النيجر يكمن في أن الحرب قد تمتد إلى مدن كبيرة مثل نيامي، في حين أن الصراعات المستمرة في الوقت الحالي تتعلق بشكل أساسي بالمناطق الريفية. وهذا من شأنه أن يؤجج إلى حد كبير الوضع الجيوسياسي في جميع أنحاء غرب أفريقيا، مع معسكرين متميزين: الدول التي يحكمها المجلس العسكري (مالي وبوركينا فاسو والنيجر وربما غينيا) والدول الأخرى التي عارضت الانقلابات العسكرية.

في الوقت الحالي، يبدو أن مسار التفاوض هو المفضل. يمكننا أن نتخيل أن هناك نوعًا من الاتفاق بين الانقلابيين والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، على نموذج رأيناه عدة مرات في الماضي: يوافق الانقلابيون على تسليم جزء من السلطة للمدنيين، مما يؤدي إلى ظهور عملية انتقال مدنية- عسكرية، وتنظيم الانتخابات بسرعة.