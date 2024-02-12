صحافي فرنسي: مغامرة مبابي الباريسية انتهت- (فيديو)

باريس- “القدس العربي”:

خلال مشاركته في برنامج After Foot هذا الأحد على قناة RMC الفرنسية، بدا الصحافي الرياضي الفرنسي، دانييل ريولو واثقاً من أن مغامرة الدولي الفرنسي كيليان مبابي ستنتهي هذا الصيف. بالنسبة للصحافي، لم يعد هناك أي شك أن قائد المنتخب الفرنسي سيغادر نادي باريس سان جيرمان في يونيو المقبل مع نهاية عقده.

💬 : " Mbappé à Paris c'est fini" Pour @DanielRiolo, il n'existe plus de doute sur l'avenir de Mbappé. pic.twitter.com/87y61aft2F — After Foot RMC (@AfterRMC) February 11, 2024

والحقيقة أن كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، لم يعلن حتى الآن عن قراره بعد بشأن مستقبله، وذلك في وقت تتكرر فيه التكهنات والشائعات والتقارير حول قرب انتقاله إلى نادي ريال مدريد الإسباني. ومن المفترض أن يتحدث هداف باريس سان جيرمان في الأسابيع المقبلة لوضع حد للتكهنات والشائعات.

جماهير باريس سان جيرمان، حضرت تدريبات اللاعبين أمس الأحد، قبل ثلاثة أيام من استقبال النادي الباريسي لنادي ريال سوسيداد الإسباني في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وهتف المشجعون الباريسيون: “كيليان في باريس!”. لكن وفقًا للصحافي دانييل ريولو، فإن هذه الآمال الباريسية تبدو عبثًا، قائلاً: “هذا لن يكون كافيًا، الأمر أصبح مفهومًا الآن. لقد قلت ذلك بالفعل وكلما مرت الأيام، سأقولها مرة أخرى.. مبابي في باريس انتهى”.

وكانت صحيفة “لوبارزين” الفرنسية قد تحدثت قبل أيام على هذا المنوال، بكشفها أن كيليان مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، سينضم إلى ريال مدريد الإسباني بعد انتهاء عقده الحالي مع ناديه باريس سان جرمان نهاية الموسم، والذي كان مبابي قد تحدث بداية الموسم الحالي أنه لن يجدده. ونقلت “لوبارزين” عن مصادرها أن الدولي الفرنسي سيعلن عن اتفاق مبدئي مع ريال مدريد الإسباني في الأيام المقبلة وهو ما لم يحصل حتى الآن.