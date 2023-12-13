صحافي فلسطيني: إسرائيل قصفت منزلي وقتلت والدي لوقف تغطيتي في غزة

غزة: قال الصحافي الفلسطيني أنس الشريف الذي يعمل لصالح قناة الجزيرة في شمال قطاع غزة، إن الجيش الإسرائيلي قصف منزله وقتل والده، لوقف تغطيته للحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

والإثنين، قصفت مقاتلات إسرائيلية حربية منزل عائلة الصحافي الشريف، في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمالي القطاع، ما أسفر عن استشهاد والده جمال (65 عاما).

وأضاف الشريف أن “قصف المنزل جاء بعد أسابيع من تهديدات وصلتني من ضباط إسرائيليين لوقف تغطيتي لأحداث الحرب الإسرائيلية، ووقف النشر من مخيم جباليا”.

وأوضح أن “الجيش أراد أن يرتكب جريمة بحق عائلته، التي كان معظم أفرادها 60 يتواجدون داخل المنزل قبل ساعة من استهدافه، لكن القصف المكثف في محيطه دفعهم للنزوح إلى مركز للإيواء، فيما بقي والده منفردا”.

صور تشييع جثمان والد الزميل أنس الشريف وحالة الدمار التي حلت بمنزل العائلة عقب القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/MDSz57x2uH — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 11, 2023

وكشف الشريف أن الصاروخ الذي ألقته الطائرات الإسرائيلية “اخترق الطابق الثالث والثاني من العمارة السكنية التي يتواجد بها منزل عائلته دون أن ينفجر، لكنه انفجر في الطابق الأرضي الذي تقطن به العائلة”.

واستكمل قائلا: “هذا القصف أسفر عن استشهاد والدي وهو قائم يصلي العصر”.

وأوضح أنه لم يرَ عائلته ووالده منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر.

ووصف لحظة وداعه لوالده بـ”المؤلمة والصعبة فكانت هذه النظرة التي ألقاها عليه لحظة اللقاء الأولى منذ الحرب، والأخيرة”.

وبيّن أنه لم يتمكن من دفن والده داخل مقبرة بسبب القصف الإسرائيلي المكثف وإطلاق النيران بشكل دائم ما يحول دون قدرتهم على الحركة.

وأشار إلى أنه دفن جثمان والده داخل ساحة مدرسة تتبع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في مخيم جباليا.

لحظات مؤثرة للزميل الصحفي أنس الشريف أثناء دفن جثمان والده الذي استشهد جراء قصف الاحتلال منزله في قطاع #غزة pic.twitter.com/2fPyawCKZK — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 11, 2023

وذكر أنه تلقى خبر “استشهاد والده الصادم والمؤلم، بينما كان يرفع تقريرا لقناة الجزيرة يكشف فيه الجرائم الإسرائيلية للعالم”.

وأردف: “في هذا التقرير وثقت جريمة حدثت بحق النازحين وشهادات مدنيين من المكان أن الاحتلال استخدمهم كدروع بشرية في محاولة التقدم لمخيم جباليا”.

وأكد الشريف أن استهداف الجيش الإسرائيلي لوالده لن “يوقف تغطيته للحرب”، قائلا: “مستمر في التغطية وإيصال الرسالة، وما زلت في المخيم أنقل الصورة والحدث لأن هذه قضية أمة ارتبطت بنا ويجب أن نرسلها للعالم”.

والشريف، من الصحافيين القلائل الذين ينشطون لتغطية الحرب الإسرائيلية من المنطقة الشمالية لقطاع غزة؛ بسبب الظروف التي فرضتها الحرب من انقطاع للكهرباء والإنترنت والنزوح.

بعد استشهاد والد الزميل أنس الشريف جراء قصف الاحتلال منزله في جباليا.. الشريف: الاحتلال لا يريد للصورة أن تخرج وسأستمر في تغطية جرائم الاحتلال في حق الفلسطينيين لآخر نفس#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/rLjJ7YGvEv — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 11, 2023

(الأناضول)