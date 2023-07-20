صحافي ومصممة غرافيك فقدا عملهما يجعلان من حلويات نابلس الشهيرة “صحية” لمرضى السكري

شرع فلسطيني وزوجته في رحلة ريادة الأعمال بمدينة نابلس، في الضفة الغربية المحتلة، التي تشتهر بحلوياتها التقليدية مثل الكنافة، على أمل صنع أنواع من هذه الحلويات تكون أكثر فائدة للصحة وأكثر انتشاراً بين الناس.

فبعد أن فقدا عمليهما كصحافي ومصممة جرافيك، قرر أحمد وهيا ابتكار ما يصفانه بالحلويات الصحية الخالية من السكر التي يقولان إن الأشخاص الذين يعانون من قيود صحية في ما يتعلق بنوعية غذائهم يمكنهم أيضاً الاستمتاع بها وتناولها كغيرهم.

وباستخدام مُحلي ستيفيا الطبيعي، ومكونات خالية من الجلوتين، أنشأ أحمد وهيا ورشة صغيرة، حيث شرعا في إنتاج حلوى السمسمية والحلقوم (الملبن)، وهما من أشهر الحلويات في منطقة الشرق الأوسط.

واتخذ الزوجان خطوات إضافية لتعزيز الصحة والاستدامة. منها مثلاً استخدام بلاستيك نباتي في تغليف حلواهما، وهذا البلاستيك يحفظ الحلوى، ويسهم أيضاً في تقليل الأثر الضار للبلاستيك على البيئة لأنه سريع التحلل.

وقالت هيا الشيخ، المؤسسة المشاركة لحلويات كويك سويتس، “نابلس بتشتهر في صناعة السمسمية والحلقوم، لهيك يعني إحنا أخدنا بنصائح العديد من الأصدقاء وبلشنا في صناعة السمسمية. هلأ إحنا في بداية تصنيع السمسمية كانت عادية، نفس ما هي الموجودة في السوق. بس بعدها حبينا إنه يكون الشغل مميز وصحي لأنه كتير فيه ناس فيه عندهم مشاكل صحية مثل السكري، أو ناس عندهم مقاومة الأنسولين وغيرها”.

ويقول الزوجان إنهما لا يسمحان بأن تحبطهما مقاومة شركات تصنيع الحلويات الراسخة في السوق، وإن نجاحهما أتاح لهما زيادة عملياتهما وتلبية احتياجات مزيد من الناس.

وأضافت هيا الشيخ: “وصلنا بسرعة لشريحة أكبر من الناس اللي بتحب الأكل الصحي أو بتتبع أنظمة غذائية صحية مثل الكيتو وغيره، وكمان الناس اللي خلاص نمط حياتها صار إنها تخفي أو تلغي السكر من حياتها، فهدا الإشي سهّل كتير علينا الحمد لله التسويق والوصول لشرائح كبيرة في الضفة، وطبعاً بالداخل والقدس، وإن شاء الله بنوصل غزة، فلسطين كاملة إن شاء الله”.

وحول كيفية عملها وزوجها في مشروعهما أردفت هيا قائلة: “طبعاً إحنا في العمل بنوزّع الشغل بيني وبين زوجي أحمد، فيه كمان أوقات بيكون عندنا شباب وصبايا بيشتغلوا معنا على بند المياومة (اليومية). طبعاً في الشغل أنا بستلم تسويق ومع زباين وأونلاين، وكمان بحب أتعامل مع الموزعين والمندوبين أكتر. أحمد زوجي بيكون أكتر إشي في المصنع، له دخل في تطوير المنتج، في الإنتاج، كمية الإنتاج، بيعرف كل زبون أو كل منطقة جغرافية شو بتحب وشو بترغب، وكمان التيست (المذاق) اللي لها، شو بيحبوا طعمة، فمهمّ للصنف كيف بتكون”.