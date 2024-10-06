سياسة | دولي

صحافي يحاول إحراق نفسه قرب البيت الأبيض احتجاجاً على الإبادة في غزة- (شاهد)

6 - أكتوبر - 2024

لقطة شاشة من فيديو لصحافي حاول إحراق نفسه أثناء مظاهرة تضامنية مع غزة في واشنطن

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نيويورك: حاول شخص قال إنه صحافي إضرام النار في نفسه بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن، احتجاجاً على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وأظهرت مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، تدخل عناصر من الشرطة الأمريكية، ومنع الشخص من إضرام النار في نفسه، خلال مظاهرة تضامنية في ذكرى مرور عام على الإبادة في غزة.
وخلال محاولة الشخص إشعال النار في نفسه صرخ قائلاً: “أنا صحافي. من فضلكم أوقفوا الأخبار الكاذبة”.
وأظهرت المشاهد تعرض الشخص لحروق في ذراعه، فيما ذكر شهود عيان أن الشخص كان صحفياً يعمل في صحيفة CBS التي كانت تنشر أخباراً كاذبة عن غزة.


وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة بغزة، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر “محكمة العدل الدولية” باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)

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  1. يقول سعد حسين:
    أكتوبر 6, 2024 الساعة 11:16 ص

    والله شريف اشرف من زعماء العرب كلهم

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  2. يقول احمد:
    أكتوبر 6, 2024 الساعة 2:03 م

    تولستوي. “لاتوجد حاجة إلى مآثر البطولة لتحقيق العدل. ….. كل ما هو ضروري هو تغيير الرأي العام” – من المراسلات بين تولستوي وغاندي

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  3. يقول ابن جون ميشيل باروش:
    أكتوبر 6, 2024 الساعة 2:25 م

    رجل بمعنى الكلمة

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  4. يقول عبد الحق:
    أكتوبر 6, 2024 الساعة 3:55 م

    إنسانتك تحرجنا

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  5. يقول Palestine is a 🔥🔥🔥 never be divided with any colonizer:
    أكتوبر 7, 2024 الساعة 7:17 ص

    Humanity is. One..no hesitation on this
    Megalo Congratulations to this drastic declaration against savage brutal barbarism carcinogenesis Zionism colonizer
    Yes this is the pragmatic truth….
    نشكر شرفا العالم أجمع بالوقوف بجانب قضيتهم فلسطين فهي منكم ولكم وبنضالكم الشريف العفيف تتحرر فلسطين من الغطرسة الاستعمارية الصهيوامريكانبيريطنوفرنسالماني الإجرامية المنافقه ىالمتطفله على ثروات البلاد واستبعاد العباد….
    كرامه الانسان أغلي ما نملك وعلينا الحفاظ عليها كما نحافظ على أنفسنا…كل إنسان له ألحق بالحياه الكريمة الشريفه..،
    دين البشرية جمعاء هو واحد. الا وهو العمل العمل العمل والتعامل مع الآخرين
    حب لأخيك كما تحب لنفسك…اخيك بالإنسانية…وليس بأي شيء آخر…
    خلقناكم من نفس واحده

    رد

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