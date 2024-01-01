صحافي يمني يتعرض لاعتداء بالضرب غداة إصدار محكمة خاضعة للحوثيين حكما بمصادرة إذاعته المحلية

عدن- “القدس العربي”: قال الصحافي اليمني مجلي الصمدي، الإثنين، إنه تعرض لاعتداء بالضرب وتحطيم سيارته من قبل ثلاثة أشخاص أمام منزله بصنعاء غداة إصدار محكمة استئناف العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين، الأحد، حكما قضى بمصادرة إذاعته وإلغاء حكم المحكمة الابتدائية التي كانت قضت بتمكينه من استئناف عملها.

وكان الصمدي قد سبق وأعلن عن تعرضه لاعتداء بالضرب في 24 أغسطس/ آب أمام منزله بصنعاء.

اعتداء جديد تعرضت له الآن من قبل ثلاثة أشخاص امام منزلي pic.twitter.com/8Ri023WCfP — مجلي الصمدي (@mg70991) January 1, 2024

وتضامن ناشطون ومثقفون وصحافيون يمنيون في بيان منشور على منصات التواصل الاجتماعي، مع الصمدي، مستنكرين ما تعرض له.

وقال الصحافي اليمني، أحمد الجاج، في تدوينة على منصة إكس:” الاعتداء على الزميل الصحفي مجلي الصمدي وتهشيم سيارته أمام منزله بصنعاء، بعد يوم من جلسة محاكمته تعكس الانحطاط الأخلاقي لمرتكبي الجريمة، ومن يقف خلفهم ويشجعهم على ارتكاب تلك الحماقات. ننتظر نتائج التحقيقات، الحاصل أن سلوك وأعمال العصابات، يتسع في كل مكان في ظل غياب سيادة القانون”.

الاعتداء على الزميل الصحفي مجلي الصمدي وتهشيم سيارته أمام منزله بصنعاء، بعد يوم من جلسة محاكمته تعكس الانحطاط الأخلاقي لمرتكبي الجريمة، ومن يقف خلفهم ويشجعهم على إرتكاب تلك الحماقات..! ننتظر نتائج التحقيقات، الحاصل أن سلوك وأعمال العصابات،يتسع في كل مكان..في ظل غياب سيادة القانون pic.twitter.com/M2oPi76hFv — Ahmed Alhaj (@AhmedAl_haj) January 1, 2024

الاحد الواحد والثلاثون من ديسمبر 2023ميلادية

بيان تضامني مع الأستاذ مجلي الصمدي بخصوص الظلم الذي لحقه من جراء إسقاط الحكم الإبتدائي والتهكم عليه بأن يذهب للقرية للزراعة.. كتب الصحفي والكاتب المتميز الأستاذ مجلي الصمدي في صفحته في الفايسبوك : القاضي المنصور الغى حكم المحكمة… pic.twitter.com/S4sr9VvQum — أحمد سيف حاشد هاشم (@CivicCoalition) December 31, 2023

وأغلقت وزارة الإعلام التابعة للحوثيين في صنعاء إذاعة (صوت اليمن) التي يملكها الصمدي منذ أكثر من عام بمبرر عدم وجود ترخيص، بينما يؤكد مالكها توفر الترخيص.