سياسة | عربي

صحافي يمني يتعرض لاعتداء بالضرب غداة إصدار محكمة خاضعة للحوثيين حكما بمصادرة إذاعته المحلية

1 - يناير - 2024

الصحافي اليمني مجلي الصمدي- (منصة إكس)

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عدن- “القدس العربي”: قال الصحافي اليمني مجلي الصمدي، الإثنين، إنه تعرض لاعتداء بالضرب وتحطيم سيارته من قبل ثلاثة أشخاص أمام منزله بصنعاء غداة إصدار محكمة استئناف العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين، الأحد، حكما قضى بمصادرة إذاعته وإلغاء حكم المحكمة الابتدائية التي كانت قضت بتمكينه من استئناف عملها.

وكان الصمدي قد سبق وأعلن عن تعرضه لاعتداء بالضرب في 24 أغسطس/ آب أمام منزله بصنعاء.

وتضامن ناشطون ومثقفون وصحافيون يمنيون في بيان منشور على منصات التواصل الاجتماعي، مع الصمدي، مستنكرين ما تعرض له.

وقال الصحافي اليمني، أحمد الجاج، في تدوينة على منصة إكس:” الاعتداء على الزميل الصحفي مجلي الصمدي وتهشيم سيارته أمام منزله بصنعاء، بعد يوم من جلسة محاكمته تعكس الانحطاط الأخلاقي لمرتكبي الجريمة، ومن يقف خلفهم ويشجعهم على ارتكاب تلك الحماقات. ننتظر نتائج التحقيقات، الحاصل أن سلوك وأعمال العصابات، يتسع في كل مكان في ظل غياب سيادة القانون”.

وأغلقت وزارة الإعلام التابعة للحوثيين في صنعاء إذاعة (صوت اليمن) التي يملكها الصمدي منذ أكثر من عام بمبرر عدم وجود ترخيص، بينما يؤكد مالكها توفر الترخيص.

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  1. يقول حمد:
    يناير 1, 2024 الساعة 11:06 م

    اتحمل بعينك الله, هؤلاء رقم ١ عند الشعوب المناصرة للحق و رفع المظلومية و لن يصدق احد انهم ظلموك

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