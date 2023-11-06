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صحة غزة: أكثر من 200 شهيد في غارات إسرائيلية ليلية- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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غزة: أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة الاثنين أن 200 شخص على الأقل استشهدوا في القصف الإسرائيلي المكثف الذي نفذته القوات الإسرائيلية خلال الليل على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في رسالة لوسائل الإعلام “أكثر من 200 شهيد بمجازر ليلية” موضحة أن هذه الحصيلة تشمل مدينة غزة وشمال القطاع فقط.

وبدأت إسرائيل قصف غزة بضربات “كبيرة” الاثنين فيما اشتبك جنودها مع مقاتلي حماس في القطاع، في تجاهل لنداءات لوقف إطلاق النار وجهتها وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة التي نددت بارتفاع عدد “القتلى المدنيين” في الصراع المستمر منذ شهر.

من ناحيتها، قالت القوات الجوية الإسرائيلية إنها هاجمت مجددا مئات الأهداف في قطاع غزة، و”قتلت العديد من قادة حركة حماس”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، أنه قصف نحو 450 هدفا من الجو، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وشملت الأهداف أنفاقا ومنشآت عسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات، بحسب زعمه.

كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته سيطرت على “مجمع عسكري على الأرض”.

وبحسب وزارة الصحة التابعة لحماس استشهد نحو 10 آلاف فلسطيني، قرابة نصفهم من الأطفال، في القصف الإسرائيلي المدمر منذ بداية الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم شنته الحركة الفلسطينية وأودى بنحو 1400 شخص في إسرائيل بحسب السلطات.

(وكالات)

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