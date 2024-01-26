صحة غزة: أكثر من 26 ألف شهيد في العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر- (فيديوهات)

دبي: قالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الجمعة إن ما لا يقل عن 26083 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 64487 آخرون في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أن نحو 183 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 377 آخرون في القصف الإسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها على منصة “تلغرام”، بحلول اليوم 112 للحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع.

وقال البيان إن الوزارة رصدت “ارتكاب الاحتلال 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

لاطباء غزة … ابطالنا في وجه العاصفة . الذين أدوا قسم الطب وعهد الوطن بمنتهى الأمانه . شكرا

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للطاقم الطبي الذي نجح في إخراج شظية من كتف مصاب يبلغ وزنها حوالي 1 كيلو غرام. pic.twitter.com/xzHLSXEtr7 — إسماعيل الغول – Ismail Alghoul (@ismail_gh2) January 25, 2024

رصد المعاناة المتزايدة لسكان مخيم جباليا في شمال قطاع غزة للحصول على الماء بعد قصف الاحتلال للآبار ومحطات التحلية.

pic.twitter.com/3lPiKpDsow — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) January 25, 2024

مائة وأحد عشر يوما

والمجـ.ازر متواصلة بحق المواطنين شمال القطاع #إسماعيل_الغول#التغطية_مستمرة pic.twitter.com/LLqxojrqKN — إسماعيل الغول – Ismail Alghoul (@ismail_gh2) January 25, 2024

(وكالات)