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صحة غزة: أكثر من 26 ألف شهيد في العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر- (فيديوهات)

منذ 14 دقيقة

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دبي: قالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الجمعة إن ما لا يقل عن 26083 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 64487 آخرون في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أن نحو 183 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 377 آخرون في القصف الإسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها على منصة “تلغرام”، بحلول اليوم 112 للحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع.

وقال البيان إن الوزارة رصدت “ارتكاب الاحتلال 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

(وكالات)

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