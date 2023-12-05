“صحة غزة”: إسرائيل تخرج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة “بالقوة والإرهاب ومدافع الدبابات”

غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال القطاع أخرجت مستشفى كمال عدوان عن الخدمة “بالقوة والإرهاب وبفوهات الدبابات”.
جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة بغزة، نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك.
وذكرت الوزارة أن “قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في شمال القطاع تخرج بالقوة والإرهاب وبفوهات الدبابات مستشفى كمال عدوان – المستشفى الحكومي الوحيد المتبقي في شمال القطاع ـ عن الخدمة”.
(الأناضول)
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