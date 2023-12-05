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“صحة غزة”: إسرائيل تخرج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة “بالقوة والإرهاب ومدافع الدبابات”

5 - ديسمبر - 2023

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غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال القطاع أخرجت مستشفى كمال عدوان عن الخدمة “بالقوة والإرهاب وبفوهات الدبابات”.
جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة بغزة، نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك.
وذكرت الوزارة أن “قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في شمال القطاع تخرج بالقوة والإرهاب وبفوهات الدبابات مستشفى كمال عدوان – المستشفى الحكومي الوحيد المتبقي في شمال القطاع ـ عن الخدمة”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 6, 2023 الساعة 5:04 ص

    هه هذا هو الاختراق الوحيد الذي يحققه جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر بقيادة غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل قاتل الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله هازمهم ولو بعد حين وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد سارق لأرض فلسطين 🇵🇸🤕✌️🚀🔥🚀🐒🔥

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