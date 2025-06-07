صحة غزة: إسرائيل تعيق وصول الوقود للمشافي ما يهدد بتوقفها

إسطنبول: قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، إن إسرائيل تواصل منع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات بحجة أنها تقع في مناطق “حمراء”، ما يُهدّد بتوقفها الكامل عن العمل.

وفي منشور عبر منصة تلغرام، ذكرت الوزارة أن مشافي القطاع تعتمد كليا على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة وكميات الوقود المتوفرة داخل المستشفيات تكفي لتشغيلها 3 أيام فقط.

وأضافت: “يواصل الاحتلال الإسرائيلي منع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات في القطاع بحجة أنها تقع في مناطق حمراء”.

وزادت: “إعاقة وصول إمدادات الوقود إلى المستشفيات يُهدّد بتوقفها الكامل عن العمل”.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على القطاع الفلسطيني حيث أنذر السبت، عشرات آلاف الفلسطينيين شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم “فورا”، تمهيدا لتنفيذ هجوم، في ثاني أيام عيد الأضحى.

(الأناضول)