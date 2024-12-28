“صحة غزة”: إسرائيل دمرت بنية المشفى الإندونيسي واعتقلت مدير “كمال عدوان”

غزة: قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، إن الجيش الإسرائيلي دمر البنى التحتية للمستشفى “الإندونيسي” بمحافظة الشمال قبل إجلاء مرضى إليه بشكل قسري من مشفى “كمال عدوان” الجمعة، محذرة من فقدان بعضهم للحياة بسبب عدم توفر المستلزمات.
وأضافت الوزارة في بيان: “ليلة قاسية مرت على المرضى والمصابين الذين تم إجلاؤهم قسرا إلى المستشفى الإندونيسي الليلة الماضية، وهم في وضع مزر وصعب للغاية، حيث لا يوجد ماء ولا كهرباء ولا غطاء ولا طعام ولا مستلزمات”.
وتابعت: “بدأ العد التنازلي لفقدان حياتهم، في ظل احتجاز الاحتلال لمعظم الكادر الصحي (التابع لكمال عدوان)، حتى لا يلتحقوا بالمرضى في المستشفى الإندونيسي”.
وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي “دمر البنية التحتية للمستشفى الإندونيسي مسبقا قبل إجلاء المرضى قسرا إليه”.
وناشدت الوزارة المؤسسات والجهات المعنية بضرورة “إيجاد حل عاجل للمرضى والمصابين المتواجدين داخل المستشفى الإندونيسي”.
والجمعة، قالت وزارة الصحة إن الجيش الإسرائيلي أخلى “بعض المرضى من مستشفى كمال عدوان تحت تهديد السلاح إلى المستشفى الإندونيسي الذي قام الاحتلال بتدميره قبل عدة أيام”.
وجاءت عملية إجلاء المرضى ضمن عملية عسكرية أطلقها الجيش الإسرائيلي، الجمعة، في منطقة مستشفى “كمال عدوان” ومحطيه، أخلى على إثرها الطواقم الطبية والمرضى والجرحى المتواجدين في المشفى قسريا واعتقل بعضهم وأحرق أجزاء واسعة من مبانيه رغم وجود عدد من الكادر الطبي والمرضى داخلها.
وتسببت العملية بخروج آخر مستشفى رئيسي في محافظة الشمال عن الخدمة بشكل كامل، فيما اقتاد الجيش مدير المشفى حسام أبو صفية، وعشرات من أفراد الطواقم الطبية إلى التحقيق، وفق بيان لوزارة الصحة.
وقبل إعلانه عن العملية بساعات، نفذ الجيش عمليات نسف ضخمة في المحافظة بالتزامن مع شنه غارات جوية مكثفة وعنيفة في محيط المستشفى أسفرت إحداها عن استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا في قصف مبنى مقابل لمقر المشفى.
ويمعن الجيش الإسرائيلي بإجراءات الإبادة والتطهير العرقي بمحافظة الشمال منذ أكثر من شهرين، من خلال تنفيذ سياسة التجويع والتعطيش و”إبادة المدن” وقتل أهالي المحافظة وارتكاب المجازر بحقهم وإجبار المتبقين على النزوح واعتقال المئات منهم.
(الأناضول)
اللهم يا عزيز يا قهار يا منتقم يا جبار نسألك أن تنتقم لدماء أطفال غزة من عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي تعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸🕋🤲😓
اللهم عجل بهلاك عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 ودمرهم تدميرا مثلما دمروا غزة العزة و لبنان يا حي يا قيوم ✌️🇵🇸🕋🤲🕋
إحراق مستشفى كمال عدوان هدفه قتل الحياة في شمال غزة بهدف تهجير سكانها بقوة الحديد والنار ✌️🇵🇸☹️😓🚀🐒🔥💣
Savage brutal carcinogenic Zionism colonisers must be end
فلسطين ليس للتنازل ولا للمبايعه ولا للبيع ولا للتقاسم مع أي كيان استعماري كان
فلسطين المنكوبه فقط للتحرير الكامل والشامل لك ذره من ترابها…
نعم بالعمل العلمي العسكري المحنك هو الطريق الوحيد لنيل التحرير الفعلي وليس الوهمي…ومن هذا المنطلق تحرير فلسطين يبداء من تحرر الوطن العربي والإسلامي معا من القواعد الاستعمارية الصهيوامريكانبيريطنوفرنسيالماني الإجرامية المفيوزيه العنصريه النازيه العنصريه عدوه الإنسانية عامه..
بقاء القواعد الاستعمارية دلاله واضحه علي خيانه هذه الأنظمة العربية المريضه العقيمه المستبدة..وكرامتنا بوضع نهايه لهذه الأنظمة آلتي تنفذ المخططات الاستعمارية بدون أدني شك..
وعي الشعوب يلعب دوراً مهماً بتحقيق الإستقلال والحريه . والكفاءة الذاتيه في كل مناحي الحياة..
فلسطين دوله واحده للسلام العالمي وليس السلام الوهمي.. فلسطين تحضن جميع العقائد الدينية والمبادئ الإنسانية الشريفه العفيفه آلتي من خلالها تحافظ على كرامه الانسان وحقه بالعيش الشريف
فلسطين دوله السلام الواحده مبنيه علئ المساواه والمحبه بين الجميع ..
كرامه الانسان والوطن واحده..