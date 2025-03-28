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صحة غزة: إسرائيل قتلت 50251 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر 2023 

28 - مارس - 2025

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غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى “50251 شهيدا و114 ألفا 25 إصابة” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي: “وصل مستشفيات قطاع غزة 43 شهيدا بينهم حالتان تم انتشالهما من تحت الأنقاض، و115 إصابة، خلال 24 ساعة الماضية”.

وأضافت أن “حصيلة الشهداء والإصابات منذ (استئناف الإبادة في) 18 مارس (آذار) 2025 بلغت 896 شهيدا 1984 إصابة”.

الوزارة أفادت بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,251 شهيدا و114,025 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023″.

وشددت على أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس جرائم إبادتها الجماعية بغزة عبر غارات عنيفة على نطاق واسع استهدفت في معظمها مدنيين فلسطينيين في منازل وخيام تؤوي نازحين.

(الأناضول)

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  1. يقول وطن حر:
    مارس 28, 2025 الساعة 2:29 م

    رحم الله شهدائنا في جنات عدن ان شاء الله
    و شفى الله جرحانا اللهم في هذا اليوم المبارك نسئلك ان تخفف عنهم و ترفع عنهم البلاء يا رب و تفرج كربهم لا اله الا انت

    رد

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