صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 60 ألفا و249 شهيدا 

غزة: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 60 ألفا و249شهيدا، و147 ألفا و89 مصابا.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة، بشأن أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة: “وصل إلى مستشفيات غزة 111 شهيدا، و820 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية“.

وأضافت: “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60 ألفا و249 شهيدا، و147 ألفا و89 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023”.

أوضحت أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل إبادتها في 18 مارس/ آذار الماضي بلغت “9 آلاف و81 شهيدا، و35 ألفا و48 إصابة”.

وبشأن المجوعين الفلسطينيين، ذكرت الوزارة أن حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات بلغت “ألفا و330 شهيدا، وأكثر من 8 آلاف و818 إصابة” منذ 27 مايو/ أيار الماضي.

وأشارت إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية “91 شهيدا وأكثر من 666 إصابة”، من منتظري المساعدات.

وبوتيرة يومية، يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على الفلسطينيين المصطفين قرب مراكز التوزيع للحصول على المساعدات، ما تركهم بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وفي وقت سابق الخميس،، أعلنت وزارة الصحة بغزة أن حصيلة الإبادة الإسرائيلية ارتفعت إلى 60 ألفا و239 شهيداا، و146 ألفا و894 مصابا.

كما ذكرت سابقا أنه “وصل إلى مستشفيات غزة 101 شهيد، و625 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى القتلى والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(وكالات)