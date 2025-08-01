صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 60 ألفا و332 شهيدا

غزة: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 60 ألفا و332 شهيدا، و147 ألفا و643 مصابا.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة، بشأن أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة: “وصل إلى مستشفيات غزة 83 شهيدا و554 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضافت: “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60 ألفا و332 شهيدا، و147 ألفا و643 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023”.

وأوضحت أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل إبادتها في 18 مارس/ آذار الماضي بلغت “9 آلاف و163 شهيدا، و35 ألفا و602 إصابة”.

وبشأن المجوعين الفلسطينيين، ذكرت الوزارة أن حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات بلغت “ألفا و383 شهيدا، وأكثر من 9 آلاف و218 إصابة” منذ 27 مايو/ أيار الماضي.

وأشارت إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية “53 شهيدا وأكثر من 400 إصابة”، من منتظري المساعدات.

وبوتيرة يومية، يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على الفلسطينيين المصطفين قرب مراكز التوزيع للحصول على المساعدات، ما تركهم بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى القتلى والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(وكالات)