صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية لـ45 ألفا و717 شهيدا- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى 45 ألفا و717 شهيدا و108 آلاف و856 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي “ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 59 شهيدا و273 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضافت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى “45.717 شهيد و108.856 مصاب منذ السابع من أكتوبر للعام 2023”.

وأشارت الوزارة إلى وجود ضحايا تحت ركام المنازل وفي الطرقات، لكن طواقم الدفاع المدني والإسعاف تعجز عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لهم.

وإلى جانب الضحايا، تسببت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في فقدان ما يزيد على 11 ألف فلسطيني، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2024، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)