صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 50 ألفا و912 شهيدا 

غزة: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة التي ترتكبها إسرائيل إلى “50 ألفا و912 شهيدا و115 ألفا و981 مصابا” منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي: “وصل مستشفيات قطاع غزة 26 شهيدا (بينهم 6 حالات انتشال)، و106 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وبيّنت أن “حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025 (تاريخ استئناف الإبادة الجماعية على غزة) بلغت ألفا و542 شهيدا، و3 آلاف و940 مصابا”.

وأعلنت الوزارة “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50,912 شهيدا و115,981 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023”.

وأشارت إلى أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس الماضي جرائم الإبادة بغزة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت “حماس” ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

(وكالات)