صحة غزة: ارتفاع حصيلة الحرب إلى 22 ألفا و438 شهيدا- (فيديو) 

غزة: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 22 ألفا و438 شهيدا و57 ألفا و614 مصابا.

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان “ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 125 شهيدا و318 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.



وأضاف أن “حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 22.438 شهيدا و 57.614 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”، مشيرا إلى أن ” 70 في المائة من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم الأطفال والنساء”.

وأشار القدرة، إلى أن “الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 326 كادرا صحيا وتدمير 121 سيارة إسعاف”، لافتا إلى أن “الاحتلال الاسرائيلي تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية وخروج 30 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة في كافة مناطق قطاع غزة”.

وقال إن “الاحتلال الاسرائيلي لازال يعتقل 99 كادرا صحيا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة في ظروف قاهرة وغير إنسانية مع التعذيب الجسدي والنفسي والتجويع”.

وأضاف القدرة: “سلوك الاحتلال الإجرامي يشكل تهديدا وخطرا على مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى العودة في المنطقة الوسطى”.

وتابع: “الاحتلال الاسرائيلي يضع مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر (الفلسطيني) بخان يونس في دائرة الاستهداف والخطر المتكرر”.

وطالب القدرة “المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لحماية المستشفيات في جنوب قطاع غزة وتأمين وصول الجرحى والمرضى إليها وضمان عدم تكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي فيها”.

كما طالب المؤسسات الدولية “بإرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية وضمان وصولها إلى كافة مناطق قطاع غزة لإنقاذ آلاف الجرحى”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)