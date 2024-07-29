صحة غزة: ارتفاع حصيلة الحرب إلى 39 ألفا و363 شهيدا- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى “39 ألفا و363 شهيدا و90 ألفا و923 إصابة”، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة لعدد شهداء وجرحى الحرب الإسرائيلية المستمرة لليوم الـ297 على القطاع.

وقالت الوزارة إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 39 شهيدا و93 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأوضحت أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وأضافت: “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39 ألفا و363 شهيدا و90 ألفا و923 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وبجانب حصيلة الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة أكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

(الأناضول)