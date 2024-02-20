صحة غزة: ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 29 ألفا و195 شهيدا- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى “29 ألفا و195 شهيدا” فلسطينيا منذ بدء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع وتُحاكم على إثرها بتهمة “الإبادة الجماعية”.

وأفادت الوزارة في بيان على منصة إكس، بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و195 شهيدا و69 ألفا و170مصابا منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)”.

وأضافت: “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و142 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وذكرت الوزارة أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن سلطات الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)