صحة غزة: ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 29 ألفا و313 شهيدا- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى “29 ألفا و313 شهيدا” فلسطينيا منذ بدء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع وتُحاكم على إثرها بتهمة “الإبادة الجماعية”.

وأفادت الوزارة في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و313 شهيدا و69 ألفا و333 مصابا منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول الماضي)”.

وأضافت: “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيدا و163 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وذكرت الوزارة أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)