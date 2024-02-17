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صحة غزة: ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 28 ألفا و858 شهيدا

منذ ساعتين

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غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى “28 ألفا و858 شهيدا” فلسطينيا منذ بدء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع وتُحاكم على إثرها بتهمة “الإبادة الجماعية”.

وأفادت الوزارة في بيان على منصة إكس، بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفا و858 شهيدا و68 ألفا و677 مصابا منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)”.

وأضافت: “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 83 شهيدا و125 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وذكرت الوزارة أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

(الأناضول)

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