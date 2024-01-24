“صحة غزة”: ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 25 ألفا و700 شهيد

فلسطينيون يصلون على جثامين أقاربهم الذين استشهدوا في القصف الإسرائيلي في رفح

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في بيان وصل الأناضول نسخة منه: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأضافت أنه في اليوم الـ110 للحرب “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 24 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 210 شهداء و386 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأضافت الوزارة أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)