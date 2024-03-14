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صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 31 ألفا و341 منذ 7 أكتوبر- (تدوينة)

14 - مارس - 2024

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غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية “إلى 31 ألفا و341 شهيدا” فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت الوزارة في بيان الخميس: “ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 31 ألفا و341 شهيدا و73 ألفا و134 مصابا”.

وأشارت إلى أن “الاحتلال (الإسرائيلي) ارتكب 7 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 69 شهيدا و110 إصابات”.

وأكدت الوزارة أنه “لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تواصل إسرائيل حربها المدمرة ضد قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في حق الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 14, 2024 الساعة 2:08 م

    فاتورة الدم الفلسطيني الزكي الطاهر الذي يسقي فلسطين منذ 1919 في ارتفاع مستمر، والسبب المباشر هو عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي التي ترسل اسلحتها القذرة لقتل أطفال ونساء غزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم 🇵🇸🤕🔥🚀

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