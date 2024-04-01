صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 32 ألفا و845 منذ 7 أكتوبر

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 32 ألفا و845 شهيدا و75 ألفا و392 مصابا.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 32845 شهيدا و75392 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأضافت أن “الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 63 شهيدا، و94 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأوضحت أنه “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

(وكالات)