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صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 32 ألفا و333

25 - مارس - 2024

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غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى “32 ألفا و333 شهيدا و74 ألفا و694 إصابة” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع مرور 171 يوما على الحرب، قالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي عبر منصة تلغرام إن “الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 107 شهداء و176 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضافت أن “حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 32 ألفا و333 شهيدا و74 ألفا و694 مصابا منذ 7 أكتوبر”.

ولا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وفق ذات المصدر.

وإلى جانب الخسائر البشرية، ومعظمها من الأطفال والنساء، تسببت الحرب الإسرائيلية في دمار هائل بالبنى التحتية وكارثة إنسانية، بالإضافة إلى مجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” تواصل إسرائيل حربها على القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعا كارثية.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 25, 2024 الساعة 5:11 م

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين شهداء غزة العزة و الأقصى المبارك في هذا الشهر المبارك يا مبارك ✌️🇵🇸✌️🇵🇸🌴🤲🌴🤲

    رد

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