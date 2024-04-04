صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 33 ألفا و37 منذ 7 أكتوبر- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى “33 ألفا و37 شهيدا و75 ألفا و668 مصابا”.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33037 شهيدا و75668 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأضافت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 62 شهيدا و91 مصابا”.

وأوضحت أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

(الأناضول)