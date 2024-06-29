“صحة غزة”: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 37 ألفا و834 منذ 7 أكتوبر- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية إلى 37 ألفا و834 شهيدا و86 ألفا و858 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37.834 شهيدا و86.858 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأضافت: “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و224 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأشارت إلى وجود “عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

(الأناضول)