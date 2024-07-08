صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 38 ألفا و193- (فيديو)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي إلى “38 ألفا و193 شهيدا و87 ألفا و903 إصابات” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي عن التقرير الإحصائي لليوم الـ 275 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38193 شهيدا و87903 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأضافت: “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 3 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية ما أسفر عن سقوط 40 شهيدا و75 مصابا”.

وتابعت الوزارة: “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ومنذ 9 أشهر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة عشرات الآلاف من الأطفال والنساء.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(وكالات)