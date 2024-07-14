صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 38 ألفا و584 منذ 7 أكتوبر- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى “38 ألفا و584 شهيدا و88 ألفا و881 إصابة”.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38584 شهيدا و88881 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأضافت: “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن سقوط 141 شهيدا و400 إصابة”.

ولفتت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا “تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم”.

يتزامن ذلك مع سقوط مئات الشهداء والجرحى في مجزرتين ارتكبهما جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، ومخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي المدينة، ما تسبب بموجة استنكار واسعة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت دمارا هائلا ومجاعة، وأودت بحياة عشرات الآلاف من الأطفال والنساء.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)