“صحة غزة”: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 38 ألفا و98- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية إلى “38 ألفا و98 شهيدا و87 ألفا و705 إصابات” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38098 شهيدا و87705 إصابات منذ 7 أكتوبر الماضي”.

وأوضحت أن جيش الاحلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية “3 مجازر بحق العائلات في القطاع وصل من ضحاياها للمستشفيات نحو 29 شهيدا و100 إصابة”.

وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار العدوان.

ومنذ 9 أشهر تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

(الأناضول)