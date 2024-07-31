صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 39 ألفا و445 منذ 7 أكتوبر- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى “39 ألفا و445 شهيدا و91 ألفا و73 إصابة” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم من الأطفال والنساء، أسفرت الحرب بدعم أمريكي عن أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وقالت الوزارة، في تقرير إحصائي يومي: “وصل مستشفيات قطاع غزة 45 شهيدا و77 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع”.

وتابعت: “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

الوزارة أفادت بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39 ألفا و445 شهيدا و91 ألفا و73 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر تل أبيب قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.

(الأناضول)