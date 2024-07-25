صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 39 ألفا و175 منذ 7 أكتوبر- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى “39 ألفا و175 شهيدا و90 ألفا و403 إصابات”.

وقالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي: “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و146 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضافت: “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39 ألفا و175 شهيدا و90 ألفا و403 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأشار البيان إلى أن “عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

(الأناضول)