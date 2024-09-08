صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 40 ألفا و972 منذ 7 أكتوبر- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى “40 ألفا و972 شهيدا و94 ألفا و761 جريحاً”.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم الـ338 من الحرب: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40972 شهيدا، و94761 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأكدت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 33 شهيدا و145 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأوضحت أن “عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، أدت إضافة للشهداء والمصابين، ومعظمهم أطفال ونساء، إلى دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

(الأناضول)