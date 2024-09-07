صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 40 ألفا و939 منذ 7 أكتوبر- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى “40 ألفا و939 شهيدا، و94 ألفا و616 جريحا”.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم الـ337 من الحرب: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40939 شهيدا، و94616 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأكدت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 61 شهيدا و162 مصابا، خلال الـ 48 ساعة الماضية”.

وأوضحت أن “عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، أدت إضافة للشهداء والمصابين، ومعظمهم أطفال ونساء، إلى دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني في غزة.

(الأناضول)