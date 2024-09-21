صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 41 ألفا و391 منذ 7 أكتوبر

غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي “إلى 41 ألفا و391 شهيدا و95 ألفا و760 مصابا”.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم 351 من الحرب: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41391 شهيدا و95760 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأكدت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 119 شهيدا و209 مصابين خلال الـ72 ساعة الماضية”.

وأوضحت أن “عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، أدت إضافة لشهداء والمصابين، ومعظمهم أطفال ونساء، إلى دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل قوات الاحتلال هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

(وكالات)