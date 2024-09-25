صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 41 ألفا و495 منذ 7 أكتوبر- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي “إلى 41 ألفا و495 شهيدا و96 ألفا و6 مصابين”.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم 355 من الحرب: “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41495 شهيدا و96006 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأكدت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا و85 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأوضحت أن “عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، أدت إضافة للشهداء والمصابين، ومعظمهم أطفال ونساء، إلى دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني في غزة.

(الأناضول)