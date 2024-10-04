استشهاد 15 فلسطينيا بغارات إسرائيلية وانتشال 9 جثامين في خان يونس- (فيديو)

غزة: ارتفعت، مساء الجمعة، حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي إلى 15 شخصا، فيما جرى انتشال 9 جثامين من تحت أنقاض منازل دمرتها غارات إسرائيلية فجرا وقبل أيام.

وفي أحدث المعطيات، قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في بيان، إن طواقمه انتشلت جثامين “9 شهداء بينهم رضع وسيدتان، من تحت ركام منزل عائلة الفرا شرق مدينة خان يونس (جنوب)”، والذي تم تدميره قبل يومين.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، قال مصدر طبي إن “فلسطينيين اثنين استُشهدا بقصف إسرائيلي”، بينما وصلت إلى مستشفى العودة “جثة فلسطينية من منطقة جسر وادي غزة شمال غرب المخيم”، وفق ما أفاد به مسعفون.

لحظة قصف طائرات الاحتلال برجاً سكنياً في النصيرات وسط قطاع غزة#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/mzk71MYB7a — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 4, 2024

أما في مدينة رفح (جنوب)، فأفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف سابق.

وشمال القطاع، صرحت مصادر طبية بـ”استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين بقصف استهدف تجمعا لمدنيين بمنطقة الشيخ زايد”.

بينما أعلنت “الخدمات الطبية” الفلسطينية في بيان، أن طواقم الإسعاف نقلت 3 مصابين إثر استهداف مزارعين بمنطقة الشيماء بمدينة بيت لاهيا (شمال).

ارتقاء شهداء وإصابات جراء استهداف قوات الاحتلال لمواطنين قرب دوار الشيخ زايد شمالي قطاع غزة. pic.twitter.com/mSNSzjD16q — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 4, 2024

وفي مدينة غزة، استُشهد صياد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدفهم شمال غرب المدينة فضلا عن إصابة صياد قبالة شواطئ الشمال، وفق مصدر طبي.

وفي وقت سابق، استُشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، بغارات إسرائيلية على مختلف أنحاء قطاع غزة، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين إلى “41 ألفا و802 شهيدا، و96 ألفا و844 جريحا” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لضحايا اليوم 364 من الإبادة: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41 ألفا و802 شهيد، و96 ألفا و844 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأضافت: “وصل مستشفيات قطاع غزة 14 شهيدا و50 مصابا، نتيجة 3 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية خلال توغله في مناطق قيزان النجار والمنارة ومعن بخان يونس جنوبي القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأكدت أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وبالإضافة إلى الشهداء والجرحى، خلفت حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع نحو 10 آلاف مفقود، ودمارا هائلا في الأبنية السكنية والبنى التحتية، ومجاعة قاتلة لا سيما في الشمال أودت بحياة أطفال ومسنين.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومها على غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)