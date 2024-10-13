صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 42 ألفا و227 منذ أكتوبر 2023- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى 42 ألفا و227 شهيدا، و98 ألفا و464 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لضحايا الإبادة الإسرائيلية: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42 ألفا و227 شهيدا و98 ألفا و464 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023”.

وأضافت: “وصل مستشفيات قطاع غزة 52 شهيدا و128 مصابا، نتيجة 4 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأكدت أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المجازر الإسرائيلية في محافظات الشمال، حيث استشهد فيها أكثر من 300 شخص منذ 9 أيام خلال هجوم بري وإبادة متواصلة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي لقطاع غزة.

ولليوم التاسع على التوالي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا وحصارا مطبقا على شمال قطاع غزة، يتركز في منطقتي بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، في محاولة لإفراغ تلك المناطق من السكان.

وبالإضافة إلى الشهداء والجرحى خلفت الإبادة الإسرائيلية بالقطاع آلاف المفقودين، ودمارا هائلا في الأبنية السكنية والبنى التحتية، ومجاعة قاتلة لا سيما في الشمال أودت بحياة أطفال ومسنين.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)