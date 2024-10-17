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صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 42 ألفا و438 منذ أكتوبر 2023- (تدوينة)

17 - أكتوبر - 2024

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غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى 42 ألفا و438 شهيدا، و99 ألفا و246 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لضحايا الإبادة الإسرائيلية: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42 ألفا و438 شهيدا و99 ألفا و246 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023”.

وأضافت: “وصل مستشفيات قطاع غزة 29 شهيدا و93 مصابا، نتيجة مجزرتين ارتكبهما الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأكدت أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وبالإضافة إلى القتلى والجرحى خلفت الإبادة الإسرائيلية بالقطاع آلاف المفقودين، ودمارا هائلا في الأبنية السكنية والبنى التحتية، ومجاعة قاتلة لا سيما في الشمال أودت بحياة أطفال ومسنين.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)

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  1. يقول qoraish:
    أكتوبر 17, 2024 الساعة 12:59 م

    حسبنا الله ونعم الوکیل
    عار على زعماء الدول الإسلامية.. المجرمين الأمريكان يدعمون الصهاينة ويدوسون على القوانين الدولية وأنتم أيها المسلمون تظلون مكتوفي الأيدي تنتظرون شفقة الأمم المتحدة ( أمريكا 😉 )
    الأمم المتحدة = أمريكا نعم، الدول الأخرى هي مجرد دمى تملأ الغرفة, من لا يزال يستطيع إنكار ذلك؟
    أيها الإخوة الفلسطينيون.. الله معكم 😢

    رد

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