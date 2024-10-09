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صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 42 ألفا و10 منذ 7 أكتوبر- (تدوينة)

9 - أكتوبر - 2024

طفل يبكي بجوار جثمان والده الذي استشهد بغارة إسرائيلية في دير البلح

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غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين إلى “42 ألفا و10 شهداء، و97 ألفا و720 مصابا” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لضحايا الإبادة الإسرائيلية: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42 ألفا و10 شهداء و97 ألفا و720 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأضافت: “وصل مستشفيات قطاع غزة 45 شهيدا و130 مصابا، نتيجة 3 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأكدت أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وبالإضافة إلى الشهداء والجرحى خلفت الإبادة الإسرائيلية بالقطاع آلاف المفقودين، ودمارا هائلا في الأبنية السكنية والبنى التحتية، ومجاعة قاتلة لا سيما في الشمال أودت بحياة أطفال ومسنين.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)

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