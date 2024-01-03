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صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 22313 شهيدا- (فيديوهات)

3 - يناير - 2024

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إسطنبول: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى “22 ألفا و313 شهيدا و57 ألفا و296 إصابة”.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب عبر منصة تلغرام: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22 ألفا و313 شهيدا و57 ألفا و296 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأضافت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 128 شهيدا، إضافة إلى إصابة 261 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

(الأناضول)

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  1. يقول Palestinian:
    يناير 3, 2024 الساعة 11:08 ص

    الشعب الفلسطيني يعلن براءته من العرب .

    رد
  2. يقول qoraish:
    يناير 3, 2024 الساعة 1:34 م

    هذه الحصانة التي منحها العالم للمجرمين الصهاينة
    غير مفهومة .
    صمت الدول العربية غير مفهوم أيضا .

    رد

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