صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 22313 شهيدا- (فيديوهات)

إسطنبول: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى “22 ألفا و313 شهيدا و57 ألفا و296 إصابة”.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب عبر منصة تلغرام: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22 ألفا و313 شهيدا و57 ألفا و296 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأضافت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 128 شهيدا، إضافة إلى إصابة 261 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

المقابر الجماعية اليومية في غزة حيث يتم تجميع جثامين شهداء مجازر المساء ودفنها صباحاً #GazaGenocide #GazaHolocaust #Gaza pic.twitter.com/Vm6kKmGjhi — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) January 3, 2024

زوارق الاحتلال تطلق القذائف تجاه مناطق في غزة pic.twitter.com/6gPpUeFxG4 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 3, 2024

الطواقم الطبية تتعامل مع عشرات الحالات اليومية من الأمراض المعدية والمعوية في رفح جراء الاكتظاظ السكاني وقلّة الموارد#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/rD3Ey5aE5j — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 3, 2024

(الأناضول)