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صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 50 ألفا و 886 شهيدا

منذ 37 دقيقة

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غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس ، ارتفاع حصيلة القصف الاسرائيلي إلى 50 ألفا و886 شهيدا و115 ألفا و875 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 .
وأفادت صحة غزة، في بيان صحافي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، بأن “حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 من شهر مارس / آذار الماضي بلغت 1522 شهيدا و3834 إصابة”.
وأضافت:”وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 40 شهيدا و146 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية” .
وأشارت إلى أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.
وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم 18 من الشهر الماضي، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.
(وكالات)

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