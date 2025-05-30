صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54 ألفا و321 شهيدا

غزة: أعلنت وزارة الصحة بغزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى “54 ألفا و321 شهيدا و123 ألفا و770 إصابة”.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة “72 شهيدا و278 إصابة” جراء تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع.

وأفادت بأن عدد الضحايا اليومي لا يشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة وذلك لصعوبة الوصول إليها جراء العملية الإسرائيلية المكثفة هناك.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل إبادتها في 18 مارس/ آذار الماضي ارتفعت إلى “4 آلاف و58 شهيدا و11 ألفا و729 إصابة”.

وبذلك، قالت الوزارة إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى “54 ألفا و321 شهيدا، و123 ألفا و770 إصابة”.

وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليها.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية وإشراف أمريكي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

واستأنفت إسرائيل منذ 18 مارس الماضي، جرائم الإبادة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخياما تؤوي نازحين فلسطينيين، فيما أعلن جيشها في 8 مايو/ أيار الجاري، بدء عملية “عربات جدعون” لتوسيع الحرب على غزة بما يشمل هجمات برية في أنحاء مختلفة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة تترافق مع حصار خانق أدخل القطاع في ظروف إنسانية متردية غير مسبوقة.

(الأناضول)