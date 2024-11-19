صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43 ألفا و972 شهيدا

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى “43 ألفا و972 شهيدا، و104 آلاف و8 إصابات” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن الوزارة لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 410 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن “حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 43,972 شهيدا، و104,008 إصابات منذ 7 أكتوبر 2023”.

وفي السياق، أوضحت الوزارة أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 50 شهيدا و110 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضافت أن “عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)