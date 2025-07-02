صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57 ألفا و12 شهيدا

غزة: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى “57 ألفا و12 شهيدا و134 ألفا و592 مصابين”.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة “142 شهيدا (بينهم 3 انتشال) و487 مصابا” جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وأوضحت أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وأفادت الوزارة بأن حصيلة الضحايا منذ استئناف إسرائيل حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار بلغت “6 آلاف و454 شهيدا، إضافة إلى 22 ألفا و551 مصابا”.

وبيّنت أن حصيلة ضحايا المساعدات عبر الآلية الأمريكية ـ الإسرائيلية ممن وصلوا إلى المستشفيات ارتفعت منذ 27 مايو/ أيار الماضي إلى “640 شهيد وأكثر من 4 آلاف و488 مصابا”.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو خطة لتوزيع مساعدات محدودة بواسطة “مؤسسة غزة الإنسانية”، حيث يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات مما يتركهم أمام مصير المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى “57 ألفا و12 شهيدا و134 ألفا و592 مصابا”، وفق البيان.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

(وكالات)