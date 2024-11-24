صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و211 شهيدا- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى “44 ألفا و211 شهيدا، و104 آلاف و567 مصابا” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن الوزارة “لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 413 على قطاع غزة”.

وقالت الوزارة إن “حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 44211 شهيدا، و104567 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023”.

وفي السياق، أوضحت الوزارة أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد عائلات بقطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 35 شهيدا و94 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأضافت أن “عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وبجانب الشهداء والمصابين، فإن الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة، بدعم أمريكي، خلفت ما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)